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عودة مئات اللاجئين العراقيين من سوريا

أخبار العالم العربي

عودة مئات اللاجئين العراقيين من سوريا
Reuters Ako Rasheed
نازحون عراقيون
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، عن عودة 360 لاجئا عراقيا من مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية إلى العراق.

وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس في بيان إن الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل والقطعات العسكرية والفريق المشترك تمكنت من إعادة 360 مواطنا كانوا قد نزحوا إلى سوريا خلال دخول تنظيم داعش الإرهابي وسيطرته على محافظة نينوى عام 2014.

وأضاف البيان أنه تم إيواء العائدين في مخيمات الجدعة جنوب نينوى، وهم (يشكلون) ثالث دفعة خلال الشهر الجاري من اللاجئين العراقيين المتواجدين في مخيم الهول.

وأشار الى أن "رحلة العودة استغرقت عشرين ساعة من الحدود السورية إلى مخيمات الجدعة في نينوى".

المصدر: RT

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