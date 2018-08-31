متظاهرون في بغداد: سفارة واشنطن مصدر الإرهاب

تظاهر المئات من العراقيين، اليوم الجمعة، في العاصمة بغداد "ضد" التدخلات الأمريكية في العراق، فيما رفع المتظاهرون شعارات تصف سفارة واشنطن في العراق بـ"مصدر الإرهاب".

وتجمع المتظاهرون في ساحة الفردوس، حيث تواجد سابقا تمثال صدام حسين، الذي أسقط في التاسع من أبريل 2003 على يد الجنود الأمريكيين في لقطات انتشرت عالميا.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بسياسة واشنطن تجاه العراق وتدخلاتها في الشأن السياسي، خاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، وركزوا في التظاهرات على بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال متظاهر يدعى أحمد وحيد في اتصال هاتفي مع RT إن "هذه التظاهرة تؤكد موقفنا ضد سياسة أمريكا تجاه العراق حيث تعتبره ولاية من ولاياتها التي تريد أن تتحكم بها".

وأضاف المتظاهر أن "العراق تضرر كثيرا بسبب أمريكا وكل ما أصابنا الآن بسببها، وما زالت تستخدم ذات السياسة وذات التصرفات السيئة تجاهنا".

وعن رفع شعارات ضد ماكغورك، قال "هذه الشعارات تندد بوجود مبعوث ترامب في العراق لفرض رؤى وسياسة بلاده على الكتل السياسية العراقية بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة".

وقبل يومين تظاهر مجموعة من العراقيين قرب المنطقة الخضراء التي تتواجد فيها السفارة الأمريكية، ورفعوا حينها ذات الشعارات والصور التي نددت بسياسة ترامب تجاه العراق وتواجد مبعوثه ماكغورك بشكل مستمر في البلاد.

المصدر: RT