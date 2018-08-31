نائب أردني: الأردن ليس للبيع لا بأموال بن سلمان ولا غيره

قال النائب في البرلمان الأردني خالد رمضان عواد إن مصير المملكة الأردنية الهاشمية ومستقبلها موضوع حاليا على الطاولة، وطالب الشباب بإعلاء أصواتهم وإيصالها للملك والدولة.

ورفض النائب الأردني خلال جلسة حوارية في الجامعة الأردنية الألمانية في عمان، ما وصفه بالمساومة على مصير المملكة.

وقال إن " الأردن وطن وبلد ليس مطروحا للبيع مقابل أموال (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان و(ولي العهد الإماراتي) محمد بن زايد".

وشدد النائب عواد على أن الأردن وطن ذو أهمية خاصة، وأساسه "عَمان والقدس".

المصدر: وكالات