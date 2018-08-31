فلسطين والعراق يحتجان على استضافة القدس لـ"يوروفيجن-2019"

أكد سفيرا فلسطين والعراق لدى موسكو رفض بلديهما إجراء مسابقة "يوروفيجن-2019" الأوروبية للأغاني في القدس، وفي بيان عن السفارة العراقية تلقته RT، وصفا خطوة إسرائيل بالمشبوهة.

وفي لقاء جمعهما في موسكو اليوم لمناقشة مساعي تنظيم "يوروفيجن-2019" في القدس، أشار السفير الفلسطيني عبد الحافظ نوفل ونظيره العراقي حيدر منصور هادي العذاري إلى أن وضع القدس لا يزال يمثل أحد أهم العراقيل لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبالتالي إجراء المسابقة في المدينة سيكون بمثابة اعتراف ضمني بها عاصمة لإسرائيل، وهو أمر مرفوض ومثير للغضب لدى مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في جميع أرجاء العالم، ومخالفة صارخة للقرارات الدولية.

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وأكد السفير العراقي أن إسرائيل تسخّر المسابقة لتحقيق أهداف سياسية، وناشد المجتمع الدولي الوقوف ضد تسييس "يوروفيجن" وعدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي.

بدوره، دعا السفير الفلسطيني روسيا إلى مقاطعة "يوروفيجن-2019" بسبب استخدام إسرائيل هذه المسابقة الثقافية الدولية لتحقيق أغراض سياسية.

المصدر: RT