ائتلاف "النصر" ينفي ترشيح الفياض لرئاسة الوزراء في العراق

أعلن ائتلاف "النصر" العراقي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي للبلاد، حيدر العبادي، أنه لم يصدر أي بيان اليوم بما في ذلك حول ترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة.

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وقال الائتلاف في بيان صحفي نشره الجمعة إنه "يبدي استغرابه من تداول بيانات وهمية مذيلة بتوقيع قيادات في النصر أو غيرها من التسميات"، مؤكدا أن "ائتلاف النصر يعقد اجتماعات دورية لأعضائه وتصدر بيانات واضحة ومتفقا عليها وتمثل وجهة نظر الائتلاف".



وبين الائتلاف، أن "المواقف الرسمية له تصدر عبر المكتب الإعلامي للنصر"، مشددا على أن "ما ينشر من بيانات غير معلومة المصدر لا يمثل النصر"، وتابع: "ننفي صدور أي بيان اليوم".

ويأتي هذا البيان ردا على إعلان مكتب الفياض، في وقت سابق من اليوم، أن قيادات في ائتلاف "النصر" رشحته لمنصب رئيس الوزراء في العراق، وذلك بعد قرار العبادي إعفاءه من كافة مهامه الحكومية على رأسها منصب مستشار الأمن الوطني، وكذلك رئاسة هيئة "الحشد الشعبي".

من جانبه، أعرب ائتلاف "الفتح"، بزعامة قائد منظمة "بدر" العسكرية وكتائب "الحشد الشعبي"، هادي العامري، عن احتجاجه الشديد على هذه الخطوة، معتبرا أن قرار العبادي إعفاء الفياض "شخصي وغير قانوني".

المصدر: RT