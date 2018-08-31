العراق يعلّق خدمة الإنترنت عشرة أيام لمنع الغش

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، تعليق خدمة الإنترنت ساعتين يوميا خلال عشرة أيام اعتبارا من السبت، مسوغة ذلك بانطلاق امتحانات الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والإعدادية.

وقالت الوزارة: "تعلن وزارة الاتصالات للمؤسسات الحكومية والمواطنين عن تعليق بث خدمة الإنترنت خلال فترة امتحانات الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والإعدادية لمنع تسريب الأسئلة".

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وأوضحت الوزارة أن فترة توقف الخدمة ستمتد "من الساعة السادسة والنصف صباحا، وحتى الثامنة والنصف صباحا، اعتبارا من الأول من سبتمبر 2018 ولغاية العاشر منه"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بطلب من وزارة التربية.

ومن المقرر أن تبدأ السبت امتحانات الدور الثاني للمرحلتين المتوسطة والإعدادية لتستمر لعشرة أيام.

المصدر: وكالات