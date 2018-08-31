مستشار الديوان الملكي السعودي: ننتظر مشروعا تاريخيا سيغير جغرافيا المنطقة!

أكد سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، أن مشروع قناة جزيرة شرق سلوى، سيعمل على تغيير الجغرافيا بالمنطقة.

وكتب القحطاني على حسابه في "تويتر": "أنتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى، هذا المشروع العظيم الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة".

كمواطن:

انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع #قناة_جزيرة_شرق_سلوى

هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة.

تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة.

حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد. pic.twitter.com/6brmmB1cz9 — سعود القحطاني (@saudq1978) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف المستشار السعودي: "تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة".

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وكانت السعودية أعلنت سابقا، عزمها إنشاء مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص يضم شركات في هذا الحقل.

وسيتمثل المشروع في شق قناة بحرية تبدأ من سلوى إلى خور العديد بهدف الإسهام في التنشيط السياحي بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية وسينفذ المشروع تحالف مصري إماراتي سعودي مشترك.

المصدر: عكاظ