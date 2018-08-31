تحالف "النصر" العراقي منقسم ما بين العبادي والفياض

أعلن مكتب فالح الفياض، أن قيادات في ائتلاف "النصر" رشحت الأخير لمنصب رئيس الوزراء، بعد قرار رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، إعفاء الفياض من كافة مهامه الحكومية.

وقال المكتب في بيان حصلت RT على نسخة منه: "إننا كقيادات أساسية في ائتلاف النصر نعلن ترشيح السيد فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء، إيمانا منا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين وقبوله الوطني الواسع".

وأضاف أن القرار جاء، "إيمانا منا بضرورة أن تكون الحكومة القادمة معبرة عن طموحات ومعاناة شعبنا المحروم في عيش كريم وبيئة خالية من الفساد، واستجابة للقراءة الميدانية المعمقة التي تؤكد مشروعنا الذي أسهم في خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة البغيضة بل تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية".

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ويوم الخميس، أصدر العبادي أمرا بإعفاء الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني، وقال مكتب رئيس الوزراء إن "القرار جاء بالنظر لانخراط السيد فالح الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".

المصدر: RT