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مصر تطلق "شريان حياة" جديدا يربط شرق وغرب نيل الصعيد

مال وأعمال

مصر تطلق
Globallookpress
نهر النيل
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أعلن وزير النقل المصري هشام عرفات عن انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من محور جديد يربط بين شرق وغرب النيل بالصعيد ليمثل "شريان حياة" نابض في المنطقة.

وأضاف عرفات أن هذا المحور سيشكل حافزا للتنمية في الصعيد ويأتي في إطار تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة إنشاء محاور علوية تربط شرق وغرب النيل بما يساعد على خلق تجمعات عمرانية وصناعية جديدة، وتخفيف التكدسات السكانية بحافظات الصعيد، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ مخطط لإنشاء محاور علوية أعلى النيل كل 25 كم بدلا من 100 كم كما في السابق.

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المحور الجديد

وأوضحت جريدة "اليوم السابع" المصرية في التعليق على المشروع، أن المحور الجديد بطول 6.6 كم، يتضمن جسرا أعلى النيل بطول 1.1 كم و4 جسور أخرى و8 أنفاق و4 برابخ بكلفة وصلت إلى 550 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التنفيذ الخاصة بهذه المرحلة بما فيها أعمال التخطيط وتركيب العلامات المرورية والإرشادية.

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المصدر: اليوم السابع

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