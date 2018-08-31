إيران تزود جهات عراقية بالصواريخ تحذيرا لأعدائها

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إيرانية وعراقية وغربية، أن طهران قدمت خلال الأشهر الماضية صواريخ قصيرة المدى لجماعات شيعية عراقية مسلحة.

وأضافت المصادر، أن طهران تساعد تلك الجماعات المسلحة أيضا، على تصنيع الصواريخ.

وذكرت هذه المصادر، أن طهران تقوم بتطوير القدرة على بناء المزيد من الصواريخ هناك لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط وامتلاك الوسيلة التي تمكنها من ضرب خصومها في المنطقة في حال تعرضها للاعتداء.

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ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله: "يفترض المنطق، أن تكون لدينا خطة بديلة في حال تعرضنا للهجوم".

وشدد على أن "عدد الصواريخ ليس كبيرا وأنها مجرد بضع عشرات، لكنه بالإمكان زيادتها إن تطلب الأمر".

ولم ترد أي تعليقات حول الخبر من الحكومة في بغداد أو الجيش العراقي.

المصدر: رويترز