الحريري: "أفضل التعامل مع الرئيس بوتين على بشار الأسد"

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه يفضل التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف الحريري: "سنتعامل مع الروس، وعلاقتي بروسيا والرئيس فلاديمير بوتين جيدة جدا. بوتين هو رجل أحترمه كثيرا وأعتقد أنه شخص يمكننا العمل معه، وأفضل التعامل مع الرئيس بوتين على بشار الأسد".

وبسؤاله عن احتمال قرب انتهاء الحرب السورية بانتصار الرئيس بشار الأسد وحليفته روسيا، قال الحريري إن "روسيا هي من يسيطر على سوريا" بشكل فعلي.

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وأضاف في حديث لشبكة "يورونيوز": "لدينا اختلافاتنا السياسية مع حزب الله وهم يعلمون ذلك، فهم لن يقبلوا أبدا بسياساتي تجاه دول الخليج وأنا لن أتقبل أبدا سياساتهم تجاه إيران وشؤون أخرى".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن اختلافه الأيديولوجي مع حزب الله، لا يعني عدم إمكانية عملهما معا من أجل الصالح العام للبلاد.

المصدر: وكالات