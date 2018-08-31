مجلس الشعب السوري يطلب محفزات للاجئين المطلوبين للخدمة العسكرية

طالب رئيس اللجنة العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري بطرس مرجانة بضرورة وجود المزيد من المحفزات الحكومية لحث اللاجئين على العودة، مؤكدا أن أبواب سوريا مفتوحة لعودة كل لاجئ.

وقال مرجانة لـ"للوطن"، "كل مواطن هُجّر من وطنه وقرر العودة إلى بلده فهو ليس مرحبا به فقط بل أهلا وسهلا به ... إن الأسس التي وضعتها الحكومة حول عودة اللاجئين جيدة"، مطالبا بأن يكون هناك المزيد من المحفزات، ضاربا مثلا الخدمة العسكرية وذلك برفع المهلة التي يجب أن يلتحق بها المكلف من 6 إلى 10 أشهر.

ولفت مرجانة إلى أنه يجب إعطاء فرصة للمطلوبين للخدمة الاحتياطية بترتيب أمور عائلاتهم، باعتبار أن أغلبية الذين طلبوا للخدمة هم متزوجون.

واعتبر مرجانة أن هناك أريحية لدى الكثير من اللاجئين في العودة إلى أرض الوطن، وخصوصا في ظل الاهتمام الحكومي في هذا الموضوع.

وفيما يتعلق بموضوع الدول التي ليس فيها سفارات، أوضح مرجانة أن هناك مكاتب في العديد من الدول الأوروبية، مهمتها تسهيل أمور السوريين يمكن مراجعتها وتسجيل الأسماء فيها لمن يرغب في العودة ومن ثم تسهيل أمور عودته.

وأشار مرجانة إلى أن الوفود التي تأتي إلى سوريا تلعب دورا في إيصال رسائل للمهجرين.

المصدر: "الوطن"