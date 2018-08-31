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تركيا: نتخذ إجراءات لمنع عمليات الجيش السوري في إدلب

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تركيا: نتخذ إجراءات لمنع عمليات الجيش السوري في إدلب
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الجيش السوري من تنفيذ عمليته واسعة النطاق التي يعد لها في إدلب.

وأضاف في حديث للصحفيين في فيينا اليوم: "نفعل كل ما في وسعنا لمنع الهجوم على إدلب".

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وأشار إلى أن الخيار الأفضل في إدلب، هو تحديد الإرهابيين وفصلهم عن باقي فصائل المعارضة والقضاء عليهم، وقال: "لا يجوز مهاجمة الجميع في إدلب دون تمييز، لأن العواقب ستكون مريعة".

المصدر: انترفاكس

 

 

 

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