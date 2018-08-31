ائتلاف "الفتح" يحتج بشدة على إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي من مناصبه

اعتبر ائتلاف "الفتح" أن قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه الحكومية، ومن رئاسة الحشد الشعبي، قرار "شخصي وغير قانوني".

وورد في بيان للائتلاف: "إصدار قرار إعفاء فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة لإدخال الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية".

"من غير المقبول على الإطلاق أن يصدر رئيس تحالف النصر (حيدر العبادي) قرارا بإقالة مسؤول أمني رفيع المستوى يشرف على أهم أجهزة الدولة الأمنية، بحجة أن هذا المسؤول لا يرى مصلحة في التجديد له لولاية ثانية".

واعتبر البيان أن القرار "مؤشر جديد على أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته أصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة الأخرى وفقا لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطا لبقاء المسؤولين في أماكنهم".

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وأصدر العبادي أمس الخميس أمرا بإعفاء الفياض من جميع مناصبه، وأعلن مكتبه أن "القرار جاء بالنظر لانخراط السيد فالح الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".

المصدر: وكالات