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نجل نتنياهو الأكبر مشبوه بتلقي الرشوة في قضية "بيزك"

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نجل نتنياهو الأكبر مشبوه بتلقي الرشوة في قضية
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ذكر تقرير تلفزيوني إسرائيلي أن يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشبوه كأمّه بتلقي الرشوة في قضية "بيزك".

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وحسب تقرير شبكة "حداشوت" الإخبارية، فإن يائير ووالدته سارة عملا نيابة عن رئيس الوزراء لتنسيق الترويج الإعلامي لنتنياهو عبر موقع "واللا" مع زوجة شاؤول إلوفيتش صاحب شركة "بيزك"، وإيلان يهوشوع الرئيس التنفيذي للموقع الإخباري.

ويدور التحقيق الذي يعرف بـ"القضية 4000" أو قضية "بيزك"، حول شبهات قيام نتنياهو بالدفع بقواعد تنظيمية تعود بالفائدة على مالك شركة "بيزك" شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية من موقع "واللا" الإخباري.

وفي وقت سابق من الشهر، حققت الشرطة مع رئيس الوزراء في "قضية بيزك"، لتكون هذه المرة الـ11 التي يواجه نتنياهو فيها محققي الشرطة في إطار سلسلة من تحقيقات الفساد ضده، الأمر الذي ينفيه نتنياهو.

المصدر: ar.timesofisrael.com

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