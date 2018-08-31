انفجار مستودع أسلحة تابع لسرايا السلام غربي كربلاء
Reuters Thaier Al-Sudani
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أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع انفجار ضخم داخل مخزن أسلحة تابع لسرايا السلام في محافظة كربلاء جنوبي العراق.
وقال المصدر إن "حريقا اندلع صباح اليوم، وراء مقر سرايا السلام من الخارج، ومن ثم انتقلت النار إلى الكرفانات التابعة لمقر السرايا".
ولفت إلى أن الانفجار لم يتسبب بوقوع أي خسائر بشرية.
صوت الانفجار في كربلاء ناتج عن انفجار في مستودع عتاد تابع لسرايا السلام pic.twitter.com/RrCc8lgic8— Steven nabil (@thestevennabil) ٣١ أغسطس ٢٠١٨
وكان مصدر أمني عراقي آخر، قد ذكر أن دوي انفجار لم تعرف طبيعته سمع غربي المحافظة.
المصدر: السومرية نيوز
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