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انفجار مستودع أسلحة تابع لسرايا السلام غربي كربلاء

أخبار العالم العربي

انفجار مستودع أسلحة تابع لسرايا السلام غربي كربلاء
Reuters Thaier Al-Sudani
العراق- أرشيف
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أفاد مصدر أمني عراقي بوقوع انفجار ضخم داخل مخزن أسلحة تابع لسرايا السلام في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

وقال المصدر إن "حريقا اندلع صباح اليوم، وراء مقر سرايا السلام من الخارج، ومن ثم انتقلت النار إلى الكرفانات التابعة لمقر السرايا".

ولفت إلى أن الانفجار لم يتسبب بوقوع أي خسائر بشرية.

وكان مصدر أمني عراقي آخر، قد ذكر أن دوي انفجار لم تعرف طبيعته سمع غربي المحافظة.

المصدر: السومرية نيوز

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