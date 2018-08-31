باسيل يرحب بالتمديد للـ"يونيفيل" في جنوب لبنان

رحب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد مهام القوات الأممية "يونيفيل" في جنوب لبنان لعام كامل.

وكتب الوزير اللبناني على حسابه في "تويتر": "وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية "اليونيفيل" لسنة كاملة بموجب القرار رقم 2433 دون تعديل في الولاية أو تخفيض في العديد والقوة البحرية".

وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد ولاية اليونيفيل لسنة كاملة بموجب القرار رقم ٢٤٣٣ دون تعديل في الولاية او تخفيض في العديد والقوة البحرية؛ شكل هذا القرار وقفة دعم دولية للبنان وأمنه وسيادته واقراراً بالدور المحوري للحكومة والجيش اللبناني. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

وأكد باسيل أن قرار مجلس الأمن بالتمديد "يشكل وقفة دعم دولية للبنان وأمنه وسيادته وإقرارا بالدور المحوري للحكومة والجيش اللبناني".

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وتم نشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة المعروفة بقوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 2006.

وينتشر جنود حفظ السلام في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والتي يطلق عليها أيضا "الخط الأزرق".

وتضم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان نحو 000 11 عسكري وأكثر من 800 متخصص مدني من 41 بلدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء