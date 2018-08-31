واشنطن تمدد حظر سفر الأمريكيين إلى كوريا الشمالية تفاديا "لاعتقالهم التعسفي" هناك

أبقت الولايات المتحدة الخميس على حظر السفر المفروض على مواطنيها إلى كوريا الشمالية، في ظل ما يصفه المسؤولون في واشنطن بـ"بطء وصعوبة" نزع بيونغ يانغ ترسانتها النووية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "إن سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج هي واحدة من أهم أولوياتنا، وإن التحذير من السفر إلى كوريا الشمالية لا يزال قائما".

وحذرت الخارجية "بشدة" المواطنين الأمريكيين من السفر إلى كوريا الشمالية، مشيرة إلى استمرار خطر اعتقال واحتجاز الأمريكيين "التعسفي" في كوريا الشمالية.

وعززت الخارجية الأمريكية منع السفر بإلقاء القبض على الأمريكي أوتو وارمبيير وسجنه سنة 2016 في كوريا الشمالية، بعد أن اتهمته بيونغ يانغ بمحاولة الحصول على لافتة دعائية من فندق نزل فيه.

وتم إطلاق سراحه في يونيو الماضي، وهو في حالة غيبوبة، لم يستفق منها حتى وافته المنية بين ذويه في الولايات المتحدة.

وكان من المنتظر أن ينتهي حظر سفر الأمريكيين اليوم الجمعة، فيما تقرر تمديده حتى 31 أغسطس 2019.

المصدر: "يونهاب"