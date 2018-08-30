خرفان من السودان لدعم الأمن الغذائي في قطر

أعلنت شركة ودام الغذائية القطرية (فرع السودان)، عن تصدير أكثر من 15 ألف رأس من الأغنام، خلال الفترة الماضية لدولة قطر، في إطار مبادرة دعم أسعار الأضاحي وتحقيق الأمن الغذائي.

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وقال المدير التنفيذي لشركة ودام الغذائية القطرية، فرع السودان، بشارة محمد عبد الله في تصريح صحفي لـ"سونا" إن الشركة من خلال استثماراتها في السودان، تسعى لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية بالسودان، والعمل على تغطية السوق القطرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والأمن الغذائي.

وأضاف عبد الله أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا في مسلخ "مقصب" الخرطوم الدولي الأحدث والأكبر على مستوى العالم العربي وإفريقيا، كما كشف عن إنشاء حظيرة لتسمين العجول.

وذكر المسؤول أن المسلخ يقع غرب مدينة أم درمان، ويعمل بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 3000 رأس من الغنم، و 500 رأس من البقر كل 8 ساعات، مشيرا إلى أن تكلفته الإجمالية تقدر بـ"12" مليون يورو، وأوضح عبدالله أنه سيتم الانتهاء من التجهيزات الفنية والهندسية، والاتفاق مع الشركة المصنعة لبدء العمل في العام 2019.

وقال المدير التنفيذي للشركة القطرية، إن الخطة المستقبلية تهدف إلى توسيع أنشطة الشركة، في مجال صناعة اللحوم والتوسع في الإنتاج الحيواني والزراعي، وإنشاء منظومة للبنية التحتية، بصورة متكاملة في إنتاج وتصنيع اللحوم بأنواعها المختلفة.

المصدر: وكالة السودان للأنباء