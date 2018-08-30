أردوغان: إصلاحات واسعة للجيش قريبا ولن يمنعوا نهضة تركيا العظيمة

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن "أعداء" بلاده سيفشلون في منع نهضتها حتى لو ظنوا أنهم ركعوها، معتبرا أنهم لن يستطيعوا الوقوف أمام تركيا العظيمة، فيما وعد بتعزيز الجيش.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 96 لـ"عيد النصر" وتخريج دفعة من طلاب الكليات الحربية التركية في العاصمة أنقرة: "إننا لن نكتفي بتخليص جيشنا من الانشغال بتنظيمي بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) وغولن الإرهابيين فحسب، وإنما أيضا سنعتمد على الأسلحة والتكنولوجيات المحلية وسنعزز من سمته الوطنية والشعبية".

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وأشار أردوغان إلى أن "تركيا بحاجة إلى جيش قوي يذود عن حمى البلاد والشعب، وليس جيشا تتحكم به أنظمة الوصاية ويعاد إنتاجه من قبل الانقلابات العسكرية".

وأكد عزم الحكومة التركية على المضي قدما في تطوير القوات المسلحة إلى مستوى أكثر تقدما ليس من خلال الأسلحة والقوة البشرية والقدرات التكتيكية فحسب، وإنما من خلال تحمل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها أيضا.

واعتبر أن تركيا لها جيش قوي وكوادر ضرورية لهما القدرة على حماية الشعب والدولة التركيين، فيما أعلن أن إصلاحات واسعة سيتم تطبيقها قريبا في القطاع الدفاعي للبلاد.

وتابع مشددا: "إن تركيا العظيمة والقوية لن يستطيع الأعداء الوقوف أمامها ومنع نهضتها، وحتى لو ظنوا أنهم ركعونا فإننا سنواصل الوقوف على أقدامنا".

وختم أردوغان بالقول: "تركيا اليوم أقوى وأكثر ازدهارا بأضعاف مما كانت عليه قبل 20 عاما، وتركيا الغد ستكون أقوى وأكثر ازدهارا مما هي عليه اليوم".

المصدر: الأناضول