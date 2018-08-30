العثور على شاب سعودي في شقة مفروشة بعد استنفار أمني للبحث عنه

كشفت صحيفة "سبق" تفاصيل حادثة اختفاء الفتى السعودي الذي عثر عليه صباح اليوم في محافظة الطائف شمالي الرياض على بعد 350 كيلومترا عن أهله، بعد بحث دام 3 أيام.

ووفقا للصحيفة السعودية، فإن الشاب البالغ من العمر 14 عاما ويدعى ماجد السبيعي غادر منزل العائلة الواقع في شمال محافظة رنية، مستقلا سيارة والده، دون علم أحد من العائلة، واختفى عن الأنظار.

وبعد تقدم والده ببلاغ للجهات الأمنية الاثنين الماضي حول اختفاء ابنه ماجد، قامت الجهات الأمنية وفرق البحث والإنقاذ والمتطوعون في البحث عنه في مختلف القرى والأودية المتوقع مروره بها في رنية، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وأوعز أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حينها بإرسال طائرة إنقاذ إلى المحافظة للمشاركة في البحث عن الشاب المفقود، وتابع العملية ميدانيا محافظ رنية، سعود بن عبد المحسن القحطاني.

وبعد 3 أيامٍ من البحث المتواصل، عثرت الجهات المختصة في محافظة الطائف على الشاب في إحدى الشقق المفروشة بالمحافظة، دون أن يفصح عن سبب مغادرته لذويه.

المصدر: "سبق"