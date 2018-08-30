مصدر لـRT: وفد كردي يصل بغداد السبت لبحث التحالف مع أحزاب شيعية

كشفت مصادر سياسية كردية، اليوم الخميس، عن وجود زيارة سيقوم بها وفد كردي إلى العاصمة بغداد يوم السبت المقبل لبحث التحالف مع الأحزاب الشيعية.

وقال المصدر لـRT: إن "الوفد سيكون من القيادات رفيعة المستوى في حزبي الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستانيين، ومن المقرر أن يلتقي زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي وكذلك زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم".

وأضاف المصدر أن "هذه الزيارة ستحدد موقف الكرد من الانضمام لأي تحالف يشكل الكتلة الأكبر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان من بغداد عن موقف الأحزاب الكردية في تحالفها المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، إن "الحزب الديمقراطي لم يحسم موقفه بشأن الانضمام إلى أي تحالف يسعى لتشكيل الكتلة الكبرى".

وأضاف: "لم نتفق حتى الآن لكننا أجرينا مفاوضات مع جميع الأحزاب.. سنجري مفاوضات على حقوق كردستان مع الكتلة الكبرى"، والتي يتنافس لإعلانها تحالف رباعي يضم سائرون والنصر والحكمة والوطنية وآخر يضم ائتلاف دولة القانون والفتح.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي، لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: RT