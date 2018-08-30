النيابة البحرينية تحيل 13 متهما بتأسيس "جماعة إرهابية" إلى المحاكمة

أعلنت نيابة " الجرائم الإرهابية" البحرينية اليوم الخميس، عن إحالة 13 متهما بتأسيس تنظيم "ائتلاف 14 فبراير" المدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد إلى المحاكمة.

وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية، أحمد الحمادي، في بيان نشر على موقع النيابة العامة البحرينية، بأن "التحقيق في واقعة تأسيس عصابة إرهابية تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي قد انتهى"، مشيرا إلى أن 6 أشخاص من المحالين محبوسون حاليا، فيما لا يزال 7 آخرين طلقاء.

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صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن انتهاء التحقيق في واقعة تأسيس عصابة إرهابية تابعة لتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي وتسليم وإعطاء أموال… https://t.co/JIJapOso6S — النيابة العامة (@pp_bahrain) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

وأسندت النيابة إلى الموقوفين الـ 13 تهما منها" التأسيس والانضمام إلى عصابة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة إرهابية، والتجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، وحيازة صور خلاعية ومقاطع فيديو إباحية".

كما وجهت النيابة العامة البحرينية لهذه المجموعة تهمة الاعتداء على مركز شرطة في منطقة سترة بغرض "منع الاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد كشفت في يونيو 2013 عن هوية تنظيم "ائتلاف شباب 14 فبراير" السري، وأعلنت حينها القبض على 31 شخصا وصفتهم بـ "مرتكبي الأعمال الإجرامية الخطيرة".

المصدر: موقع النيابة العامة البحرينية