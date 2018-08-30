المعلم: نرحب بعودة المواطنين السوريين وأؤكد أنها ستكون آمنة

رحب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن، مؤكدا أن عودتهم ستكون آمنة وأن الحكومة ستحاول توفير كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة.

وقال الوزير السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بموسكو، اليوم الخميس: "نحن نرحب وندعو المواطنين السوريين للعودة إلى بلدهم حتى يساهموا في برامج إعادة الإعمار ويكونوا جزءا من إخوانهم السوريين في بناء المستقبل".

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وتابع المعلم: "وأؤكد أن عودتهم ستكون آمنة وسنحاول توفير كامل الظروف الاقتصادية والاجتماعية حتى يعيشوا في أحضان الوطن كنظرائهم السوريين"، مضيفا أنه "يجب عدم التمييز بين المواطنين... وعلينا أن نعمل معا من أجل المستقبل ليعودوا ولا يخشوا شيئا".

واتهم وزير الخارجية السوري الولايات المتحدة بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى البلاد، قائلا إنهم (الأمريكيون) "خسروا في الميدان عسكريا رغم تمويلهم وتدريبهم وتسليحهم لأدواتهم الذين جاؤوا من 80 بلدا. الآن يريدون تحقيق أهدافهم عبر العملية السياسية ومنع النازحين السوريين من العودة إلى وطنهم".

المصدر: RT