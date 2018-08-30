الإمارات: قطر تحرق الجسور في الأزمة وشتاؤها المظلم سيطول

وجهت الإمارات انتقادات لاذعة للسلطات القطرية بسبب موقفها من عمليات التحالف العربي في اليمن، معتبرة أن قطر تحرق جسور التواصل في الأزمة الخليجية و"شتاؤها المظلم سيطول".

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الخميس على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "مقال سفير قطر في الواشنطن بوست وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن استمرار لسياسة الارتباك التي ميزت الدوحة".

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وتابع قرقاش: "عودة الوعي القطري بشأن اليمن انتهازية تعودناها من نظام الدوحة، وإن سياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح".

كما اعتبر الوزير الإماراتي كذلك أن "تكرار الادعاءات الإخوانية بشأن مواجهة التحالف للقاعدة من قبل السفير القطري لن يفلح في ظل تلكؤ الدوحة في تنفيذ التزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب"، فيما شدد على أن "ترديد قطر بأنها الحليف الأصدق لأمريكا جزء من جملة خطابات موجهة للجمهور".

وبالنتيجة فإن شتاء قطر المظلم سيطول".

التحامل والتآمر وحرق الجسور ميّز الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، وتصريح وزير خارجية قطر ومقال سفيرها في واشنطن الْيَوْمَ هو الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي، والنتيجة أن شتاء قطر المظلم سيطول. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 30 августа 2018 г.

ويأتي هذا التهديد الإماراتي إلى قطر بعد أن قال وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم 29 أغسطس، إن التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بخصوص الخسائر الكبيرة بين المدنيين اليمنيين جراء الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية "يدعو للقلق".

كما شن سفير قطر لدى الولايات المتحدة، مشعل بن حمد آل ثاني، هجوما عنيفا على التحالف، قائلا عبر مقال في صحيفة "واشنطن بوست" إن السعودية والإمارات "تساعدان الإرهابيين".

وأنهت قيادة التحالف العربي عضوية قطر فيه يوم 5 يونيو 2017 بالتزامن مع اندلاع الأزمة الخليجية على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين واليمن قطع علاقاتها مع السلطات القطرية ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة.

المصدر: تويتر + RT