مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية روسيا وسوريا من موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي من نظيره السوري وليد المعلم، الخميس، أعلن أن موسكو مستعدة لزيادة مساهمتها في إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين إلى البلاد.

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- لافروف: نتشارك الموقف الداعي لضرورة إشراك المجتمع الدولي بعودة اللاجئين وإعادة الإعمار

- لافروف: يتعين على الأمم المتحدة بوكالاتها المتعددة المساهمة في إعادة اللاجئين السوريين

- لافروف: من غير المقبول أن تستخدم "جبهة النصرة" منطقة إدلب لمهاجمة مواقع حكومية وقاعدة حميميم

- لافروف: روسيا مستعدة لتعزيز دورها في إعادة إعمار سوريا

- لافروف: لقد حذرنا شركاءنا الغربيين من دعم الاستفزازات الكيميائية الجديدة في إدلب

- لافروف: ندعو الجميع لتوحيد الصف لإعادة الاستقرار إلى سوريا والمنطقة برمتها

- لافروف: اتفقنا على مواصلة التنسيق فيما يتعلق بالتسوية السورية

- المعلم: تبادلنا الآراء حول حصيلة الاتصالات المستمرة في موسكو بشأن التسوية في سوريا

- المعلم: تمكنا من تحقيق إنجازات ميدانية كبرى وأصبحنا قريبين من إنهاء الإرهاب في سوريا

- المعلم: لا يمكن أن ننسى دولا تآمرت علينا وعرقلت جهود محاربة الإرهاب

- المعلم: الدول الغربية تعد لهجوم جديد على غرار ما حدث في دوما لإنقاذ إرهابيي النصرة في إدلب

- المعلم: سنرد على أي عدوان يستهدف سوريا والتبعات ستطال التسوية السياسية وكل شيء

- المعلم: نحذر من الآن من حماقة ارتكاب مثل هذا العدوان الثلاثي ضد الشعب السوري

يتبع....