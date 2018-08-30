نائب لبناني يوضح حقيقة "استبداله" علم لبنان في مكتبه بعلم السعودية

علّق المكتب الإعلامي للنائب اللبناني عن كتلة "تيار المستقبل" عثمان علم الدين على ما نشره موقع إخباري لبناني، عن استبدال النائب لعلم بلاده في مكتبه بعلم سعودي، مكذّبا هذا النبأ.

وقال المكتب في بيان اليوم: "عمد أحد المواقع الإخبارية صباح اليوم، إلى نشر خبر مرفق بصورة تظهر العلم السعودي في مكتب عضو كتلة المستقبل النائب عثمان علم الدين تحت عنوان نائب يستبدل العلم اللبناني بآخر سعودي".

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وأضاف: "يهم المكتب الإعلامي أن يوضح أن ما ظهر في الصورة المتداولة هي زاوية واحدة من مكتب النائب علم الدين، وهي صورة وزعت مع خبر إعلامي عن لقاء مع بلديات المنية منذ أيام، وبالتالي لم تظهر كل زوايا المكتب الذي يتزين بالعلم اللبناني وعلم تيار المستقبل، كما بعلم المملكة الذي نتشرف به".

واختتم: "بناء عليه، نتمنى من المواقع الإخبارية توخي الدقة في الاجتهاد أو التعليق على أي خبر أو صورة وتقصي الحقيقة كاملة، بدل نشر أخبار لا صحة لها".

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وأرفق المكتب الإعلامي بالبيان صورتين لمكتب علم الدين، يظهر في إحداها العلم اللبناني وعلم "تيار المستقبل" في جانب منه، والعلم السعودي في الجانب الآخر.

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء