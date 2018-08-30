ليبرمان: هناك خياران لإسقاط حركة حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسقاط حركة "حماس" عسكريا، سيترتب عليه ثمن صعب، بما فيه إعادة احتلال قطاع غزة.

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وأضاف ليبرمان لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس: "هناك خياران: إسقاط حماس من خلال الجيش الإسرائيلي ودفع ثمن صعب، بما في ذلك الحاجة إلى السيطرة على غزة، أو محاولة إيجاد وضع يُسقط فيه المواطنون أنفسهم النظام، الطريقة الثانية تعد باستقرار أكبر بكثير".

واستبعد إعادة انتخاب حركة "حماس" من قبل الشعب الفلسطيني، وقال ردا على سؤال حول توقعاته بفوز الحركة في الانتخابات:" أنت مخطئ تماما، لا أعتقد كما أعلم في انتخابات حرة في قطاع غزة ليس هناك أي احتمال بأن تفوز حماس".

يشار إلى أن حركة "حماس" فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت عام 2006.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن نشر تقديرات في السنوات الأخيرة عن تكبده ثمنا باهظا لإعادة احتلال إسرائيل قطاع غزة.

المصدر: وكالة الأناضول