بوغدانوف: مناوراتنا في المتوسط لا علاقة لها بالوضع في إدلب

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أن المناورات الروسية في المتوسط، تجرى وفقا لخطة سابقة ولا علاقة لها بالوضع في إدلب.

وأضاف: "بصراحة، لا اعتقد ذلك. تدريباتنا هذه، تجرى وفق خطة معتمدة مسبقا".

وشدد ميخائيل بوغدانوف على أن الجيش السوري، يجب أن يحل محل قوات التحالف الدولي المعادي لداعش، في جميع المناطق السورية بما فيها التنف.

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وقال: "تم الاتفاق مع الأمريكيين على أن وحدات الجيش النظامي السوري ستسيطر على المنطقة الجنوبية في سوريا وهذا ما حدث. لقد انتشرت هذه الوحدات على الحدود مع الأردن وعلى الحدود مع العراق ووصلت إلى مشارف هضبة الجولان، مع الأخذ بالاعتبار وجود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف: "هذا حسب رأينا، الطريق الوحيد الشرعي والمعقول لحل جميع القضايا المتعلقة ببقاء القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية وخاصة في منطقة التنف وشرق الفرات".

المصدر: انترفاكس