بوغدانوف: بحثت مشكلة إدلب مع المعارضة

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إنه بحث مشكلة إدلب مع وفد المعارضة السورية.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي ، أنه تحدث بالهاتف حول الموضوع، مع نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية.

وقال:" أخبرته بوجود وفد عسكري روسي في أنقرة حاليا وهناك تجري الاتصالات. واعتقد أنه جرت اتصالات هاتفية على أرفع المستويات بين وزارتي الدفاع الروسية والتركية".

وأشار ميخائيل بوغدانوف، إلى أن "روسيا تبحث الوضع في إدلب مع الحكومة السورية ومع المعارضة. وتجري مباحثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم الآن. وطبعا مع المعارضة السورية، المستعدة للتواصل البناء، والتي شاركت في فعاليات أستانا".

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وشدد بوغدانوف، على أن الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، تتابع الاتصالات المكثفة عبر وزارات الدفاع لبحث الوضع في إدلب.

المصدر: انترفاكس