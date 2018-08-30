نائب عراقي: إعلان تسمية الكتلة الأكبر خلال ساعات

أعلن النائب عن دولة القانون منصور البعيجي أن الكتلة الأكبر ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدفع ببغداد باتجاه تشكيل حكومة طوارئ.

وقال البعيجي في بيان عنه اليوم الخميس، إن "ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، حسما تشكيل الكتلة الأكبر وبإرادة عراقية خالصة دون أي تأثير أو تدخلات خارجية من بعض الدول"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وجزء كبير من النصر، إضافة إلى تحالف المحور والحزبيين الكرديين، قد حسم الأمر معهم، والآن بطور جمع الأسماء والتواقيع من أجل إعلان الكتلة الأكبر خلال الساعات المقبلة".

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وأضاف البعيجي أن "أمريكا بعد أن تأكدت من حسم الكتلة الأكبر وأيقنت أن مشروعها لن ينجح بالعراق، بدأت تدفع باتجاه حكومة طوارئ لمدة عامين"، مؤكدا أن "الحكومة ستتشكل بقرار عراقي خالص دون أي تأثير خارجي ولن ينجح مشروعها بالعراق".

من جانبه، نقل موقع "كوردستان 24" اليوم الخميس عن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد قوله في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، إن الحزب الديمقراطي لم يحسم موقفه بشأن الانضمام إلى أي تحالف يسعى لتشكيل الكتلة الكبرى.

وأضاف المتحدث: "لم نتفق حتى الآن لكننا أجرينا مفاوضات مع جميع الأحزاب... سنجري مفاوضات على حقوق كردستان مع الكتلة الكبرى"، والتي يتنافس لإعلانها تحالف رباعي يضم سائرون والنصر والحكمة والوطنية وآخر يضم ائتلاف دولة القانون والفتح.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في 12 مايو الماضي، لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: وكالات