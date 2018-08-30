دي ميستورا قلق من التصعيد في إدلب ويقر بضرورة القضاء على الإرهاب

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم عن قلقه من اندلاع القتال في إدلب، معتبرا أن حياة مليوني نسمة هناك في خطر.

وأكد دي ميستورا في مؤتمر صحفي عقده حول الأوضاع في إدلب أن للحكومة السورية الحق في استعادة وحدة أراضيها ومحاربة الإرهابيين في إدلب كالـ"النصرة" و"القاعدة"، مشيرا إلى أن الوضع في المدينة في غاية الصعوبة.

وشدد على ضرورة التأني قبل اتخاذ أي إجراء عسكري وضرورة تحقيق معادلة مستدامة للقضاء على الإرهاب مع تفادي الخسائر في صفوف المدنيين.

ولفت المبعوث الأممي إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي للمحادثات حول الوضع في المنطقة، مشيرا إلى وجود أكثر من مليوني نازح في إدلب إضافة لنحو 10 آلاف من مسلحي النصرة.

كما شدد دي ميستورا على أهمية تجنب استخدام الأسلحة الكيميائية، لافتا إلى قدرة الحكومة السورية والمسلحين على استخدام غاز الكلور.

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وأوضح أن اللقاء مع الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران حول سوريا وتشكيل اللجنة الدستورية سيعقد في 10 و11 سبتمبر.

كما أكد أن موعد اجتماع مجموعة الدول الست أو ما يطلق عليها "المجموعة المصغرة" حول سوريا (فرنسا، ألمانيا، الأردن، السعودية، بريطانيا، الولايات المتحدة) في 14 سبتمبر مازال قائما.

المصدر: RT