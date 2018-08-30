بوغدانوف يبحث مع هيئة التفاوض سبل التسوية السورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في مكالمة هاتفية مع نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية، مسار التسوية السورية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، أنه "تم خلال الحديث، التأكيد على ضرورة الاجتثاث التام للجماعات الإرهابية بما فيها داعش وجبهة النصرة، من كامل الأرض السورية".

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وجرى خلال الحديث التشديد على "ضرورة ضمان وحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، وانطلاق مفاوضات ثابتة ومستقرة بين الحكومة السورية والمعارضة البناءة لإحلال الوفاق الوطني، وتشكيل وبدء عمل اللجنة الدستورية وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وخلق الظروف المناسبة للعودة العاجلة للاجئين السوريين إلى بلادهم".

وأشارت الوزارة إلى أن الاتصال بين ميخائيل بوغدانوف الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ورئيس هيئة المفاوضات السورية تم أمس الأربعاء بمبادرة من الأخير.

المصدر: انترفاكس