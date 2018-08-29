رئيس البوسنة والهرسك يصلي في المسجد الأقصى (صور)

زار رئيس جمهورية البوسنة والهرسك، باكر علي عزت بيغوفيتش، مساء اليوم الأربعاء، القدس وأدى الصلاة في المسجد الأقصى.

وقبل أدائه الصلاة في المسجد بساعات، استُقبل عزت بيغوفيتش من قبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقره برام الله، حيث جرت محادثات بين الطرفين.

وفا/عفيف عميرة

وفي ختام المحادثات، أكد الرئيس الفلسطيني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوسني، تمسك الجانب الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي وتشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، وصولا لتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وفا/عفيف عميرة

من جهته، قال الرئيس البوسني إن بلاده تدعم بقوة الجهود لعقد مؤتمر دولي للسلام، كطريق للتوصل إلى حل دائم وشامل، بناء على مبادئ الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وفا/عفيف عميرة

المصدر: وفا