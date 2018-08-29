موظفو أغاثة: مئات المهاجرين جوعى بمراكز احتجاز في طرابلس الليبية

قال موظفو الإغاثة إن مئات المهاجرين قد حوصروا في مراكز احتجاز تديرها الحكومة الليبية في العاصمة طرابلس بعدما فر الحراس خلال اشتباكات بين جماعات مسلحة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال موظف إغاثة طلب عدم الكشف عن اسمه، اليوم الأربعاء، إن قرابة 400 شخص تُركوا دون طعام في مركز احتجاز في منطقة عين زارة، تديره حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

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وشهدت الضواحي الجنوبية الشرقية لطرابلس، منذ يوم الأحد، توترا أمنيا حادا أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة، منذ فجر الاثنين، بين معسكرين، هما "ثوار طرابلس" وقوات الأمن المركزي بكتيبة "أبوسليم" من ناحية، و"اللواء السابع" والقوات المتحالفة معها المعروفة جميعا باسم "الكانيات"، نسبة إلى لقب آمرها، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وإخلاء 21 عائلة عالقة من منطقة عين زارة.

المصدر: رويترز + بوابة الوسط