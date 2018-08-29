القوات المصرية تعلن عن تصفية 20 مسلحا عند الحدود الغربية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، مقتل 20 مسلحا، وتدمير 18 وكرا لهم، خلال عملياتها على مدار الأيام الماضية.

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وقالت القيادة في البيان الـ27 للعملية الشاملة سيناء 2018 إن القوات الجوية، نفذت غارة جوية مركزة، تبعها قيام قوات مكافحة الإرهاب، بدفع الدوريات لتمشيط وتطهير المنطقة.

وقال البيان "أسفرت العملية، عن القضاء على 7 إرهابيين، شديدي الخطورة، وضبطت بحوزتهم كميات من الأسلحة مختلفة الأنواع والذخائر والأحزمة الناسفة".

ولفتت القيادة إلى "القضاء على 13 إرهابيا، وذلك خلال تبادل لإطلاق النيران، مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة بوسط وشمال سيناء، كما تم القبض على 18 من المطلوبين جنائيا، والمشتبه بهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابعت أنه "تم تدمير 18 وكرا وملجأ خاصا بالعناصر الإرهابية، بشمال ووسط سيناء، كما تم ضبط وتدمير 10 عربات و6 دراجات نارية، من دون لوحات معدنية".

وطبقا للبيان "تمكنت القوات الجوية على الحدود الغربية، من تدمير 38 عربة تستخدم في أعمال التهريب، كما تمكنت قوات حرس الحدود، من ضبط طائرة من دون طيار، وهاتفين للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، و2000 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير شرعية".

المصدر:الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية