الصدر يتوعد بتظاهرة مليونية "ترجف" الفاسدين

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى تنظيم وقفة سلمية غاضبة، لبناء عراق جديد، عبر إقامة صلاة مليونية يوم الجمعة المقبل "يرجف منها الفاسدون".

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وقال الصدر في بيان تلقت RT، نسخة منه إن "المؤمنين في العراق يستعدون لإقامة صلاة موحدة، بمناسبة إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة، بعد استشهاد أمير المؤمنين، ووصي رسول رب العالمين، علي بن أبي طالب عليه السلام".

وأضاف الصدر، على المؤمنين أن يهبوا لنصرة مرجعهم، ووليهم بكل هيبة ووقار ، طالبا منهم ارتداء الأكفان كما لبسها وتدرع بها والده من الظالمين.

وخاطب الصدر أتباعه قائلاً: "هبوا لنصرة مصلح العصر (محمد الصدر) وجمعته التي تمثل معركة الطف، التي أبى فيها المصلحون الضيم، هبوا لتقولوا قولتكم بكل سلم وسلام، هبوا بصلاة مليونية يرجف منها الفاسدون، هبوا لتقولوا قولتكم كلا للطائفية، وكلا للفساد وكلا للمحاصصة، وكلا للإرهاب وكلا للمحتل.

ولفت الصدر إلى أن العراق بحاجة ماسة، لوقفة سلمية غاضبة تكون أول بوادر بناء عراق جديد، بعيد عن كل فاسد، وظالم وكل معتد ومحتل أثيم، داعيا إلى "تلبية نداء الحوزة والمراجع".

وأكد الصدر، على ضرورة نصرة الدين والعراق، لكي يجعل العراقيين أسيادا لا ذيولا تابعين للأجنبي والمحتل.

المصدر: RT