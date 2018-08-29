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الداخلية الكويتية تنفي استخدام صاعق كهربائي ضد أحد المدرسين

أخبار العالم العربي

الداخلية الكويتية تنفي استخدام صاعق كهربائي ضد أحد المدرسين
Reuters Reuters Stephanie McGehee
وزارة الداخلية الكويتية
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أكدت وزارة الداخلية الكويتية، عدم تلقيها أي بلاغ، عن قيام مساعد إداري، بإحدى مدارس محافظة الجهراء، باستخدام صاعق كهربائي ضد مدرس في المدرسة نفسها مما أفقده وعيه.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إنه بعد البحث والتحري، تم التأكد بأن مشاجرة حصلت بين مساعد مدير المدرسة وأحد الأساتذة، ولم تستخدم فيها أي آلة أو صاعق كهربائي أثناء الشجار، وقد تم حل الموضوع وديا بين الطرفين، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي قضية بهذا الشأن.

وأوصت وزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات والحصول عليها من مصادرها الأساسية.

المصدر: وكالات

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كلمة لزعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي