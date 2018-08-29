توطين 4 مهن يدخل حيز التنفيذ في السعودية

يدخل قرار توطين 4 مهن في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتبارا من 11 سبتمبر المقبل.

ويخص قرار التوطين أنشطة أولا - محلات السيارات والدراجات النارية، ثانيا - محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ثالثا - محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ورابعا - محلات الأواني المنزلية.

واعتمدت وزارة العمل السعودية الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا بقطاع التجزئة، ويضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا، ومهنة على السعوديين والسعوديات، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعا.

المصدر: عكاظ