وضع حد لتنسيم الرأس في السعودية

أحالت وزارة الصحة السعودية في الطائف أحد أشهر مدعي علاج "تنسيم الرأس" إلى النيابة العامة.

وانتقلت فرق الالتزام الصحي بالوزارة في الطائف، تدعمها فرقة أمنية من شرطة الموية، وتم القبض على مدعي العلاج، وتحريز الأدوات المستخدمة، وتفريق الجموع المحتشدة، فيما تم إيداعه فورا سجن المويه بانتظار إحالته للنيابة العامة.

وقال مدير العلاقات والإعلام والتوعية بصحة الطائف عبد الهادي الربيعي، إن فرقا مختصة بمتابعة كافة الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومراقبة الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص، قامت برصد وجود أحد مدعي علاج ما يسمى بفتحات الرأس، وقد ارتكز نشاطه في المويه وسط شعبية متزايدة روج لها أحد مشاهير تطبيق "سناب شات" ممن يجري ملاحقته قانونيا، وفق الأنظمة والقوانين المتبعة باعتباره ترويجا وتشجيعا على أمر خطير وممنوع.

ويظهر مدعي العلاج في مقاطع الفيديو والجموع من حوله، يستخدم عصا ملفوفة بقطعة قماش لشد رأس المريض، على حد وصفه، حتى سماع صوت جمجمته !، وهو ما عدته الصحة خطرا وتهورا وتصرفات غير صحية.

وقد تخلق عملية "تنسيم الرأس" أضرارا صحية خطيرة، ولا أساس لصحتها في معالجة الأمراض أو ما شابه ولا تتعدى كونها عبثا.

المصدر: سبق