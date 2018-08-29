استمرار عودة اللاجئين السوريين من لبنان بوتيرة معتدلة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بعودة أكثر من 150 شخصا إلى سوريا من لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وجاء في نشرة صدرت عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة عاد 152 لاجئا (منهم 46 امرأة و78 طفلا) إلى سوريا من لبنان عبر معبري جديدة يابوس والقصير.

وأضافت النشرة أن العدد الإجمالي لللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا من الدول الأجنبية منذ الـ30 من سبتمبر عام 2015 يبلغ 238.639 شخصا (منهم 71.575 امرأة و121.714 طفلا).

كما عاد 808 سوريين خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى أماكن إقامتهم الدائمة، وبينهم 87 شخصا إلى الغوطة الشرقية، و721 شخصا (منهم 230 امرأة و357 طفلا) إلى محافظات دير الزور وحمص وريف دمشق.

وتابعت الوزارة: "تم إخراج 367 لاجئا (منهم 110 نساء و187 طفلا) من منطقة خفض التصعيد في إدلب. وهذه المنطقة غادرها إجماليا منذ الـ4 من مارس الماضي 31.296 شخصا (منهم 9.388 امرأة و15.960 طفلا)".

وأفادت بنشر نقاط لاستقبال وتوزيع اللاجئين قد تتسع لـ 1.497.650 شخصا في 412 تجمعا سكنيا أقل تضررا في الأعمال الحربية".

المصدر: نوفوستي