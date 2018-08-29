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لافروف: ندعو الأمم المتحدة لتنشيط دورها لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

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لافروف: ندعو الأمم المتحدة لتنشيط دورها لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
Sputnik Anton Denisov
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ناقش في محادثاته مع نظيره السعودي عادل الجبير اليوم في موسكو الوضع في سوريا، داعيا الأمم المتحدة لتنشيط جهودها لعودة اللاجئين السوريين.

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لقاء وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير والروسي سيرغي لافروف في جدة، السعودية، 10 سبتمبر 2017 لافروف والجبير يناقشان في موسكو الاقتصاد وسوريا واليمن

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع الجبير: "ناقشنا مع وزير الخارجية السعودي الوضع حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأشرنا إلى ضرورة الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة".

كما أكد أنه ناقش مع نظيره السعودي مسألة عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم، داعيا الأمم المتحدة وهيئاتها إلى أن تلعب دورا أكثر فعالية في خلق ظروف ملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال: "أبلغنا زملائنا بالجهود التي تتخذها روسيا بالتعاون مع بلدان المنطقة من أجل ضمان الظروف الضرورية لعودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا".

وتابع: "ندعو الأمم المتحدة وهيئاتها الخاصة لأن تعلب دورا اكثر نشاطا في خلق الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، بما في ذلك تحديث واستئناف البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية".

هذا وأضاف الوزير الروسي أن روسيا والسعودية تقفان موقفا موحدا من مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

يتبع...

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