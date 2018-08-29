نائب المبعوث الأممي إلى سوريا سيزور موسكو في 4-5 سبتمبر

أكدت الخارجية الروسية أن رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، سيصل موسكو يوم 4 سبتمبر المقبل لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين في روسيا.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للصحفيين اليوم الأربعاء أن رمزي سيجتمع في إطار زيارته لموسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، مضيفا أن المسؤول الأممي قد طلب تنظيم لقاءات له مع مسؤولين في وزارة الدفاع ومجلس الأمن الروسيين، لبحث الوضع في سوريا، تمهيدا لاجتماعات في جنيف.

وأكد بوغدانوف أن فيرشينين ولافرينتييف سيمثلان الجانب الروسي في اجتماعات الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا، تركيا، إيران) مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف يومي 11- 12 سبتمبر، مشيرا إلى أن الوفود السورية لن تشارك في المباحثات.

وقال بوغدانوف إن "دي ميستورا بعد اجتماعه مع ممثلين عن الدول الضامنة الثلاث قد يرغب في إجراء لقاء منفصل بممثلين عما يسمى بـ"المجموعة المصغرة" حول سوريا (مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، السعودية، بريطانيا، الولايات المتحدة)، وحسب فهمي فإن السوريين لن يشاركوا لا في الاجتماع الأول ولا في الثاني".

وأكد بوغدانوف أن روسيا تبحث الوضع في إدلب وعفرين مباشرة مع كافة الأطراف المعنية، أي الحكومة السورية وممثلين عن معارضتي الداخل والخارج والمعارضة المسلحة المشاركة في مفاوضات أستانا، وإيران وتركيا.

المصدر: وكالات