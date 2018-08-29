دعوة لدمشق للرد على نشر منظومة دفاع جوي أمريكية على الأراضي السورية

دعا السيناتور الروسي، فلاديمير جباروف، دمشق لطرح المسألة حول نشر المنظومة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ في أراضيها في مجلس الأمن الدولي بسرعة حال محاولة واشنطن عمل ذلك.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن النائب الأول للجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الخارجية، فلاديمير جباروف، اليوم الأربعاء: "إنه أمر غير شرعي تماما. وليست لدى الولايات المتحدة موافقة على ذلك من جانب الأمم المتحدة. ولا يحق لها التواجد في سوريا لا سيما بناء أي منشآت عسكرية هناك".

وأضاف أنه يجب على دمشق، حال تأكد هذه المعلومات، طرح هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي، واصفا هذه الخطط الأمريكية بأنها تعسف شامل.

وعبر عن اعتقاده أن هذه الأنباء قد تكون صحيحة حقا، لأن "الأمريكيين يعيشون وفق قواعدهم الخاصة".

المصدر: نوفوستي