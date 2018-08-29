الاتحاد السعودي للتسلق يفجّر مفاجأة بالكشف عن أعلى قمة في المملكة!

فجّر الاتحاد السعودي للتسلق، مفاجأة بكشفه عن أن قمة جبل فراوع هي الأعلى في المملكة وليست قمة جبل السودة، كما كان شائعا منذ عقود، وذلك بعد قيام فريق أمريكي-سعودي بعملية قياس ميداني.

وأعلن الاتحاد السعودي للتسلق، أن قمة جبل فراوع هي الأعلى وليست قمة جبل السودة، كما كان يعرف الجميع منذ سنوات، ويتم تدريسه في كتب الجغرافيا، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأربعاء.

وقام فريق متخصصين أمريكيين، ومتسلقين سعوديين، بعملية قياس ميداني مشتركة، في أول فعالية رسمية للاتحاد لتحديد الرقم الدقيق لأعلى قمة في السعودية، فتسلق الفريق جبلي السودة وفرواع، ومن ضمنهم الأخوان الأمريكيان ماثيو وإريك كلبرتسن.

وتسلق الأخوان كلبرتسن القمم الأعلى في جميع أنحاء العالم، وزارا قبل مجيئهما المملكة أكثر من 110 دول لتوثيق القمة الأعلى في كل بلد، "عبر استخدامهما أجهزة دقيقة بعد تسلقهما الجبال شخصيا، وهما يعملان على مشروع تسلق أعلى نقطة في كل بلد في العالم".

الفريق السعودي الامريكي للاستكشاف،،،

أعلى قمة في المملكة العربية السعودية هي قمة جبل مرواع في عسير إرتفاع ٣٠٠٩ متر عن سطح البحر، وثاني قمة جبل السودة ارتفاع ٣٠٠٧ متر. pic.twitter.com/A654J2EUPm — ماجد بن مسيحل المناشي (@Maged20Alharbi) August 29, 2018

ووفقا للمقاسات التي قام بها الأخوان كلبرتسن، خلص الاتحاد إلى أن "جبل فرواع هو القمة الأعلى في المملكة، بعد أن كشفت المقاسات أن فرواع يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 3009 أمتار، فيما بلغ ارتفاع أعلى نقطة في جبل السودة 3007 أمتار".

ويستخدم الأخوان جهاز قياس خاصا يعتمد على نظام CNSS وعلى أقمار اصطناعية غير تلك التابعة لنظام GPS الأمريكي للملاحة، ويقيس الارتفاعات بدقة لا تتجاوز نسبة الخطأ فيها 10 سنتيمترات.

وباشر الفريق مهمته منتصف شهر أغسطس الجاري، وتسلق قمة جبل فرواع الواقع على بعد 115 كيلومترا جنوب أبها قرب مدينة الحرجة.

المصدر: سبوتنيك + عكاظ