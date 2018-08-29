قطر تعلق على التقرير الأممي بشأن ارتكاب جرائم حرب في اليمن

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن "يدعو للقلق".

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وفي تغريدة له، أمس الثلاثاء، على صفحته الرسمية في "تويتر" كتب الوزير القطري: "تقرير الأمم المتحدة حول اليمن يدعو إلى القلق، نبذ الانتهاكات وجرائم الحرب في أيّ بقعة واجبٌ أخلاقي وإنساني".

وتابع: "ندعو جميع الفرقاء في اليمن لوضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، والبدء بحوار وطني موّسع يشمل كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء وتحقيق المصالحة".

وفي وقت سابق، قال تقرير للأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر كبيرة في الأرواح، وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

وعلق المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قائلا إنه يتابع باهتمام جميع التقارير الصادرة من الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية.

وأضاف: "تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان للفريق القانوني للتحالف.. سيتخذ الموقف المناسب من التقرير بعد المراجعة القانونية له".

من جهتها، انتقدت الإمارات التقرير، وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن هذا التقرير يتطلب الرد على حيثياته والمراجعة، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

تقرير #الأمم_المتحدة حول #اليمن يدعو إلى القلق، نبذ الانتهاكات و جرائم الحرب في أيّ بقعة واجبٌ أخلاقي وإنساني.

ندعو جميع الفرقاء في اليمن لوضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، و البدء بحوار وطني موّسع يشمل كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء و تحقيق المصالحة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: وكالات