أول سفير كوبي في المغرب منذ 4 عقود من القطيعة

بعد قطيعة دامت قرابة 4 عقود، حل سفير كوبا، إليو إدواردو رودريغيث بيردومو، بالمغرب، وقدم أوراق اعتماده أمس الثلاثاء، للسفير الكاتب العام لوزارة الخارجية، محمد علي الأزرق.

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واختار الرئيس الكوبي الجديد، ميغيل دياز كانيل، تعيين سفير له في الرباط بمرتبة سفير مفوض فوق العادة، وهي أعلى مرتبة مقارنة بالسفير العادي.

لكن السفير الكوبي إليو إدواردو رودريغيث بيردومو لن يقيم في الرباط، بل في باريس، بحسب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية.

وتأتي هذه المحطة عقب زيارة قام بها الملك محمد السادس إلى كوبا في أبريل 2017، توجت باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وهافانا.

واستمرت القطيعة الدبلوماسية بين البلدين 38 عاما، جراء اعتراف زعيم كوبا السابق فيديل كاسترو بجبهة البوليساريو التي تنازع المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

وقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع كوبا عام 1980 إبان فترة حكم العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه كوبا لجبهة البوليساريو.

المصدر: وكالات