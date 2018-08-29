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قتلى وجرحى بتفجير استهدف حاجزا للجيش العراقي في قضاء القائم بالأنبار

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قتلى وجرحى بتفجير استهدف حاجزا للجيش العراقي في قضاء القائم بالأنبار
Reuters
مدرعة عسكرية تابعة للجيش العراقي- أرشيف
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قتل 14 شخصا وأصيب آخرون بتفجير انتحاري اليوم الأربعاء استهدف حاجزا للجيش العراقي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

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وقال مصدر أمني في الأنبار إن: "انتحاريا يقود عجلة مفخخة فجر نفسه صباح اليوم عند المدخل الجنوبي لمدينة القائم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأضاف أن: "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، والجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ".

من جهته، أفاد مسؤول عراقي لـ"رويترز" بأن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرون بهجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش أمنية في مدينة القائم.

وأوضح المسؤول أن نقطة التفتيش كان بها أفراد من الجيش ومن فصائل مسلحة مدعومة من الحكومة. وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 من الفصائل و3 مدنيين.

وتابع أن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة حرجة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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