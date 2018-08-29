صحيفة: واشنطن تخطط لنشر منظومة دفاع جوي شمال سوريا

كتبت صحيفة "Yeni Safak" التركية أن البنتاغون يستعد لنشر منظومة للدفاع المضاد للصواريخ في عدد من المدن شمال سوريا.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن القائد السابق للجمعية العسكرية لمحافظة دير الزور، فائز الأسمر، أن الولايات المتحدة قد انتهت من وضع 3 أنظمة رادار محدثة في مناطق عين العرب وتل بيدر وصرين، كما نشرت 13 من أنظمة الرادار الثابتة والمتنقلة للمراقبة والاستكشاف.

وقال الأسمر: "الخطوة الأمريكية المقبلة هي إنشاء نظام الدفاع المضاد للصواريخ في المنطقة التي يجب أن تعتبر جزء من خطة واشنطن الطويلة الأجل لإثارة الفوضى في المنطقة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تخطط أيضا لنشر أنظمتها في مدينتي الحسكة ورميلان.

كما أفادت الصحيفة بأن الولايات المتحدة بدأت في إنشاء منطقة لحظر الطيران شمال سوريا، وأنظمة الرادار في المناطق الواقعة شرق الفرات التي تبلغ مساحتها 26 ألف كيلومتر مربع ويسيطر عليها حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي.

وأشار الأسمر إلى أن هذه الخطوات تدل على نية الإدارة الأمريكية تعزيز تواجدها في سوريا وتقديم المساعدة لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وعبر عن اعتقاده أن أنظمة الرادار الأمريكية ستستخدم للمراقبة على العمليات الجوية والبرية للقوات التركية على الحدود مع سوريا.

وأضاف: "أدركت الإدارة الأمريكية أن حزب العمال الكردستاني ليس كافيا لتنفيذ خططهم شرق الفرات. لذلك تسعى لزيارة تواجدها العسكري في المنطقة".

كما أكد أن الطائرات العسكرية الأمريكية ستكون الأكثر حيوية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وسيتم فيما بعد نقل المعلومات منها إلى القوات الجوية الأمريكية لإنشاء "شاشة واقية"، مضيفا أن هذه السياسة تهدف إلى "تخويف" كل من تركيا وروسيا وإيران.

المصدر: نوفوستي