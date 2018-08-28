 
مباشر

هايلي تشكك في الإحصاءات الأممية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

هايلي تشكك في الإحصاءات الأممية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين
Globallookpress Michael Brochstein
المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kplo

شككت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في إحصاءات الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت هايلي في كلمة لها أمام ندوة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن إن الولايات المتحدة ستمول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حال عدلت الوكالة إحصاءاتها لعدد اللاجئين الفلسطينيين حتى تتناسب مع "التقديرات الدقيقة".

إقرأ المزيد
صورة من الأرشيف الأونروا تحتاج 270 مليون دولار لسد عجزها

وأضافت أنه "في هذه الحالة نحن سنعيد إلى الشراكة معهم".

وتقول الأونروا إنها تقدم الدعم لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وكانت الولايات المتحدة قد قلصت تمويلها للوكالة من 350 مليون دولار إلى 60 مليونا، ما جعل الوكالة في وضع حرج، إذ كان التمويل الأمريكي يشكل نحو 50 بالمئة من إجمالي تمويل الوكالة.


المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا